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Adli Tıp Kurumu Başkanı Büyük’ten Başkan Gürkan’a ziyaret

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
Adli Tıp Kurumu Başkanı Büyük’ten Başkan Gürkan’a ziyaret

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Burada konuşan Gürkan, “Adli Tıp Kurumunun Malatya’daki binası maalesef ihtiyaçlara yeteri kadar cevap verememektedir” dedi.


Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Adli Tıp Kurumunun Malatya’daki binasının ihtiyaçlara yeteri kadar cevap veremediğini dile getirerek “Adli Tıp Kurumu Başkanımızın mevcut yapının yeterli olmaması ve Malatya’nın yeni bir binaya kavuşması için Belediyemiz ile birlikte ortak bir çalışma yapılmasıyla ilgili talepleri var” dedi.


Ortak çalışma yaparak birinci planda mevcut yerin rehabilite edilebileceğini belirten Gürkan, “Burada bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne ait lisenin başka bir yere taşınarak bu alanın Adli Tıp Kurumu için değerlendirilmesi üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanında Üniversite alanı içerisinde ihdas edilen 10 dönümlük bir alan üzerine bütün detayların düşünüldüğü yeni bir Adli Tıp Kurumu binası kurulmasıyla ilgili Sayın Başkanın önerisi bulunuyor. Bununla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmış projeler de mevcut. Bu projeleri bizim ilgili arkadaşlarımız ile gerekli incelemeleri yapacağız” ifadelerine yer verdi.


Gürkan, “Ayrıca Adliye Binasının ileriki zamanlarda Askeri Hastanenin olduğu alana yapılacağını düşünürsek, Adli Tıp Kurumunun Adliye Binasına yakın bir alanda hizmet vermesi daha anlamlı olacağı kanaatindeyiz” sözlerine de yer verdi.



"Malatya’ya yeni bir Grup Başkanlığı binası kazandıracağız"


Malatya’ya yakışır bir Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının yapılması gayretinde olduklarını belirten Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük ise, “Adli Tıp Kurumu olarak özellikle Malatya’mıza yakışır bir Grup Başkanlığı projesi için uzun zamandır çalışmalar yürütmekteyiz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’dan da alacağımız desteklerle birlikte Malatya’ya Grup Başkanlığı binasını kazandırmış olacağız. Bu projeyi şehrimize olan bir borç olarak görmekteyim. İnşallah Sayın Başkanımızla birlikte bunu başarmanın bahtiyarlığını yaşayacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:43
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