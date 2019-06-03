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Adli Bilişim uzmanından bayram uyarısı: Unutmayın ki onlar tatil yapmıyorlar

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bayram tatili için evlerinden ayrılacak kişilere önemli uyarılarda bulundu. "Tatiliniz kabusa dönmesin." diyen Altun, "Unutmamalıyız ki hırsızlar tatil yapmıyorlar. Bu nedenle evlerimizi korumamız gerektiği gibi siber soygunculara karşı da özellikle bayram döneminde çok dikkatli olmayız." ifadelerini kullandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:49
Adli Bilişim uzmanından bayram uyarısı: Unutmayın ki onlar tatil yapmıyorlar

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bayram tatiline gitmek üzere evinden ayrılacaklara, "Unutmamalıyız ki hırsızlar tatil yapmıyor." diyerek bazı uyarılarda bulundu. Altun, "Hırsızların evlerde girdikleri ilk yer yatak odasıdır. Dolayısıyla yatak odasında altın, para, senet, hisse senedi, dizüstü bilgisayarı, tablet, cep telefonu gibi kıymetli eşya ve evraklarımızı çok cüzi bir ücret karşılığında hizmet veren bankaların emanet kasalarına bırakmalıyız." ifadelerini kullandı.

'Evde kimse yokmuş izlenimi vermeyin'

Altun, tatile çıkarken evde kimsenin olmadığı izleniminin verilmemesi için şunların yapılması gerektiğini söyledi:

"Evden ayrılmadan elektrik, su ve doğalgaz faturalarını posta kutularından alarak evde kimse yokmuş izlenimi vermeyin. Önce tüm kapılarınızı, pencerelerinizi ve varsa garajınızı bir kez değil, birkaç kez kontrol edin. Yokluğunuzda evinizin tamamen kilitli olduğundan emin olun ve varsa garajınızı da kontrol etmeyi unutmayın. Bazı odalardaki perdeleri evde birisi varmış izlenimi vermek için biraz açık bırakabilirsiniz. Tamamen kapalı ve terk edilmiş görünen evler hırsızların daha çok dikkatini çekecektir. Eğer garajınızda değerli eşyalarınızı barındırıyorsanız onları görülmesi zor, pencerelerden uzak kısımlarda saklamaya özen gösterin."

'Siber soygunculara dikkat'

Özellikle uzun süreli özel tatilleri fırsat bilen siber soygunculara karşı da uyarılarda bulunan Altun, "Bayram tatiline girerken teknolojik cihazlar konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Tatil öncesi ve sırasında, abartılı tatil fırsatları, güvensiz Wi-Fi erişim noktaları ve düşünmeden tıklanan linkler, kullanıcıların siber suçluların kurbanı haline gelmesine sebep olabiliyor." dedi.

'Abartılı tatil kampanyalarına itibar etmeyin'

Abartılı tatil kampanyaları, indirim ve hediye tekliflerine dikkat çeken Altun, şunları söyledi:

"Güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın."

'Hırsızlar da sosyal medya kullanıyor'

Hırsızların da birer sosyal medya kullanıcısı olduğunu hatırlatan Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal medyada konum ve fotoğraf paylaşmak tehlikeli sonuçlar oluşturabilir. Lokasyon bilgilerinizi herkesle paylaşmayın. Sosyal medya üzerinden paylaştığınız bilgilere dikkat edin. Sosyal medya platformlarınızı tanıdık olmayan kişilere tamamen açık durumda bırakmayın. Ayarlar bölümünden “Sadece Arkadaşlar” gibi seçeneklerini işaretleyerek profilinize erişimi kısıtlayın. Hangi süre ile evde olmayacağınızı, nereye gittiğinizi, ne zaman döneceğinizi yabancılarla paylaşmayın. Sosyal medyada konum paylaşma özelliğini kapatın."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:49
  1. bayram tatili

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