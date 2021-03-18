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Spor Adıyamanlı hakem, ‘dünya hakemi’ olmaya hak kazandı
Spor

Adıyamanlı hakem, ‘dünya hakemi’ olmaya hak kazandı

Dünya Karate Federasyonu’nun İstanbul’da düzenlediği sınavda Adıyamanlı hakem İsmail Günay, Dünya Karate Hakemi olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:04:00 -
Adıyamanlı hakem, ‘dünya hakemi’ olmaya hak kazandı

7-12 Mart 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve 34 ülkeden 94 hakem adayının katıldığı dünya hakemlik sınavına Adıyamanlı karate hakemi ve Milli Takım Antrenörü İsmail Günay, Dünya Karate Hakemlik sınavını geçti. İsmail Günay, büyük bir başarı göstererek dünya hakemi olmaya hak kazandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilki gerçekleştirerek dünya hakemi olan İsmail Günay, belgesini aldı.

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