Adıyaman'ın Mara ve Musalla mahallelerinde 1427 konutluk kentsel dönüşüm tamamlandı

Adıyaman'ın Mara ve Musalla mahallelerinde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Beş etap halinde yürütülen çalışmalar kapsamında 1 bin 427 konut ile 134 ticari ünite inşa edildi; son etapta yer alan hak sahiplerine de anahtarları teslim edildi.

TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen proje, kent merkezindeki iki mahallede yaklaşık 41 hektarlık alanı kapsadı. Daha önce araçların giremediği çıkmaz sokakların ve toprak-kargir yapıların bulunduğu bölgede, yatay mimariye uygun 125 metrekarelik 3+1 ve 90 metrekarelik 2+1 daireler yükseldi. Kentsel dönüşümle, depremde hasar gören ve riskli yapıların bulunduğu bölgenin modern ve güvenli konutlarla yeniden şekillendirilmesi hedeflendi.

Konutlara yerleşim oranı yüzde 80'i aştı; bölgede yeni yaşam başladı.

Kent genelinde 43 bin 573 bağımsız bölüm inşa edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin ağır yıkıma neden olduğu Adıyaman'da, yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda kent genelinde bugüne kadar 30 bin 835 afet konutu, 10 bin 158 köy evi ve 2 bin 580 iş yeri olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölüm inşa edildi.

İl Müdürü Şirin: Yerleşim doluluğu yüzde 81'e ulaştı

Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Samet Şirin, dönüşüm alanını "Burası Adıyaman'ın yapı stoku açısından en eski ve yapı kalitesi anlamında en sorunlu mahallelerinden bir tanesi" sözleriyle tanımladı. Şirin, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan afet konutlarının dışında, şehrin yeniden inşası ve ihyası için bölgede kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konutlarda yüzde 81 oranında yerleşim doluluğuna ulaşıldığını aktaran Şirin, "Bir etabımızda ise teslimatlar devam ediyor" dedi. Şirin, "Vatandaşlarımıza verilen sözlerin yerine getirilmesinin gururunu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu dönüşümün vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlamasından büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.