Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Balıkburnu Mahallesi'nde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.