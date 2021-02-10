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Gündem Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı
Gündem

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 20:16:00 -
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle koronavirüs karantinasına alındı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Balıkburnu Mahallesi'nde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

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