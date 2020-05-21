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Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:54:39 -
Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaali köprüsü yakınlarında aynı yönden ilerleyen ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 ANN 027, 02 AAU 335 ve 02 AG 261 plakalı otomobiller ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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