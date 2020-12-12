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Aktüel Adıyaman’da yaralı halde bulunan sırtlan tedavi altına alındı
Aktüel

Adıyaman’da yaralı halde bulunan sırtlan tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:55:34 -
Adıyaman’da yaralı halde bulunan sırtlan tedavi altına alındı

ADIYAMAN (AA)- Adyaman'ın Gerger ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan nesli tükenmekte olan sırtlan tedavi altına alındı.

Kahta-Gerger kara yolu Aydınpınar köyü civarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen araç, nesli tükenmekte olan bir sırtlana çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ağır yaralanan sırtlana müdahale etti.

Sırtlan, tedavi için Şanlıurfa Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

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