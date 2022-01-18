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Yerel Adıyaman'da uçuşa kar engeli
Yerel

Adıyaman'da uçuşa kar engeli

Adıyaman İstanbul seferini yapan Türk Hava Yollarına ait TK2217 sefer sayılı uçak kar yağışı nedeniyle kalkış yapamadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 16:44:00 -
Adıyaman'da uçuşa kar engeli

İstanbul’dan Adıyaman’a inen TK2216 sefer sayılı uçak, kar yağışı, tipi ve don nedeniyle saat 11.00’da kalkası gereken uçak kar nedeniyle rötar yaptı. Pistte ekiplerin karla mücadelesi devam ederken, TK2217 sefer sayılı uçak kar yağışı nedeniyle kalkış yapamadı.

Pist temizleme çalışmalarının ardından Adıyaman-İstanbul TK2217 sefer sayılı uçağının havalanacağı öğrenildi.

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