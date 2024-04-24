Adıyaman'da sokak köpeğini silahla vuran şahıs hakkında karar!
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle vuran şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Olay Gölbaşı ilçesinde yaşandı.
O.K. av tüfeğiyle bir sokak köpeğini vurarak öldürdü.
Köpeği öldüren şahıs, yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen ve burada işlemleri tamamlanan O.K., sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi’nde adli makamlarda serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.