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Adıyaman’da silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:03:41 -
Adıyaman’da silahlı sopalı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.


Olay, Gerger ilçesine bağlı Kaşyazı köyünde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga eden şahıslardan Adem T. (30) ve karşı aileden Recep K. (39) av tüfeğiyle vuruldu.


Acil sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem T.’yi Gerger Devlet Hastanesine, Recep K.’yı ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Adem T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Recep K.’nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili jandarma ekiplerinin 2 kişi gözaltına aldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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