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Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:04
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Sait Şaşmaz idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Köy Hizmetlerikavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Can Özbey'e (75) çarptı.

Ağır yaralanan Özbey,112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özbey'in cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:04
  1. Yunus Emre Mahallesi
  2. Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağı
  3. 112 Acil Servis ekibi
  4. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. Adıyaman

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