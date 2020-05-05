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Aktüel

Adıyaman'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 02:31:06 -
Adıyaman'da otomobil devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abuzer A. idaresindeki 27 YA 495 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçeye bağlı Çataltepe köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Baran T. ve Süleyman B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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