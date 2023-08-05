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Yerel Adıyaman'da orman yangını
Yerel

Adıyaman'da orman yangını

Yeniakit Publisher
2023-08-05 13:48:00 -
Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'da Karadağ ormanlık alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Adıyaman Karadağ ormanlık alanında çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahalesi sürerken, bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

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