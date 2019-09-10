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Adıyaman’da okul çevresi ve servislerde denetim

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte okul çevresi ve servis araçlarının denetimini yaptı.

10 Eylül 2019 Salı 14:49
Adıyaman’da okul çevresi ve servislerde denetim

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte okul çevresi ve servis araçlarının denetimini yaptı.


Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ile servis araçları denetim uygulaması kapsamında, öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere çeşitli zaman dilimlerinde uygulama yapıldı. Bunun yanında trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Çocuk ve gençlerin suç ve suçlulardan korunmasına yönelik 64 ekip ve 182 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde, bin 909 şahıs, 221 servis aracı, 659 servis aracı harici araç,78 umuma açık yer kontrol edildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:49
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