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Aktüel

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:29:48 -
Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Delibalta idaresindeki 02 AAU 464 plakalı motosiklet, Şambayat beldesi ilçe jandarma karakolu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada ağır yalanan sürücü sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Delibalta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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