Adıyaman’da köylüler müdahale etti ama... Bu halde bulundu!

Kahta ilçesinin Taşkale köyünde Mehmet Uslu’ya ait ahırda yangın çıktı. Yangın gören ev sahibi Uslu, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerine bilgi veren köylüler bir taraftan yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen Kahta Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri ahırda bulunan 4 hayvanı köylülerin yardımıyla çıkardı. Soğutma çalışmaları ardında ahırda ciddi bir maddi hasar meydana geldiği ve 1 hayvanın telef olduğu öğrenildi.