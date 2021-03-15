Adıyaman’da korkutan gelişme! Bölgedeki tek il
Adıyaman’da son üç günde 134 evde karantina altına alınırken, kent son iki haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek il durumunda.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son üç günde 134 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Testleri pozitif çıktı, Kurul harekete geçti
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son üç günde farklı mahallelerdeki 134 ev karantina altına alındı.
Bölgesinde tek il
Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, son iki haftadır Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.