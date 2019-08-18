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Adıyaman'da korkunç kaza: 10 kişi yaralı

Kazada hurdaya dönen otomobillerdeki 10 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:54
Adıyaman'da korkunç kaza: 10 kişi yaralı

Adıyaman’da, kavşakta çarpışan iki otomobildeki 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece geç saatlerde Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Aziz Döndaş yönetimindeki 58 SC 886 plakalı otomobil ile Serkan Bal yönetimindeki 27 BM 015 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri ile araçlarda bulunan Özge Mutlu, Yaren Döndaş, Güllü Döndaş, Ayşe Zengin, Nisa Altunsuyu, Hanım Bal, Songül Bal ve Halil Bal, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılarI Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:54
  1. trafik kazası
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