SON DAKİKA
Adıyaman'da köprü taştı
Yerel

Adıyaman'da köprü taştı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Adıyaman’da köprü taştı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Taşkale, Subaşı ve Pınarbaşı köylerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan Biriman Köprüsü sular altında kaldı. Köprünün taşması nedeniyle üç köyün Sincik ilçe merkezine ulaşımı geçici olarak kesildi.

Bölgede etkisini artıran yağışlar sonrası dere seviyesinin yükselmesiyle Biriman Köprüsü taşkına uğradı.

Köprüden geçişin mümkün olmaması nedeniyle köylerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezine ulaşım için Kocahisar köyü üzerinden Cendere Köprüsü’ne inerek Kahta-Sincik karayolu güzergahını kullanmaları gerektiği belirtildi.

Vatandaşlar, kalıcı bir çözüm üretilmesini ve köprü ile dere yatağında gerekli düzenleme çalışmalarının yapılmasını talep etti.

