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Aktüel Adıyaman'da köpek kulübesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Aktüel

Adıyaman'da köpek kulübesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:44:24 -
Adıyaman'da köpek kulübesine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen operasyonda köpek kulübesine gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çemberlitaş köyündeki evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Aramada evdeki köpek kulübesiyle saman balyaları arasına gizlenmiş 6 kilo 874 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

M.C, C.Ş. ve K.A. gözaltına alındı.

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