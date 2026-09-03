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Yerel Adıyaman’da komşular birbirine girdi! 3 kişi gözaltına alındı
Yerel

Adıyaman’da komşular birbirine girdi! 3 kişi gözaltına alındı

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Adıyaman’da komşular birbirine girdi! 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da, komşuların birbirlerine tekme ve yumruklarla girdiği kavgaya polis ekipleri müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

 

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi İl Müftülüğü yakınlarında komşular arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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