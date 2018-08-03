Adıyaman'da kaybolan Suriyeli kız kardeşler aranıyor
Adıyaman'da Suriyeli 3 kız kardeş için aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Kız kardeşleri aramak için Atatürk Baraj Gölü'ne gelen dalgıç polisler çalışma başlattı.03 Ağustos 2018 Cuma 17:43
Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin kaldığı Adıyaman Konaklama Tesisi'nde yaşayan Rav (16) ve ikizi Karam ile Viem Gaddaş (15) kardeşler, sabah saatlerinde yüzmek için Atatürk Barajı'na gideceklerini söyleyerek kamptan ayrıldı.
Kardeşlerden uzun süre haber alamayan aileleri, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgede araştırma yapan güvenlik güçleri, Karakoç köyü mevkisindeki Atatürk Barajı kıyısında sahipsiz terlik gören vatandaşların ihbarı üzerine çalışmalarını bu alana kaydırdı.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri de baraj gölünde arama çalışması başlattı.
Öte yandan, 3 kız kardeşin yakınlarının baraj kenarında endişeli bekleyişi de sürüyor.
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