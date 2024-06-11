Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Abdullah S., idaresindeki 02 AS 968 plakalı otomobil ile Abdülhamid E. idaresindeki 07 FKF 06 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Abdullah S., Abdülhamit E., ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burak İ., ve Efe A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.