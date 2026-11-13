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Yerel Adıyaman’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Yerel

Adıyaman’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
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Adıyaman’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Siteler Mahallesi’nde gece geç saatlerde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’da Yılmaz K. yönetimindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç, Siteler Mahallesi’nde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, gece geç saatlerde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Yılmaz K. yönetimindeki 34 TC 5666 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 55 AY 486 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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