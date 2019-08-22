Adıyaman'da feci kaza! 12 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı.22 Ağustos 2019 Perşembe 13:03
Mehmet Çevik (41) yönetimindeki otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 8'inci kilometresinde, Süleyman Ağırkaya'nın (44) kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abuzer Saydam (43), Remziye Ağırkaya (28), Miyase Altaş (30), Güneş Peker (17), Hüseyin Zencirkıran (31), Elif Ağırkaya (4), Fikriye Uçar (74), Ferit Çiftci (75), Ayşegül Ağırkaya (18) ve Emine Özaltar (34) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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