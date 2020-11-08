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Spor Adıyaman'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi
Spor

Adıyaman'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:35:39 -
Adıyaman'da düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası tamamlandı.

Gölbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde erkekler kategorisi müsabakaları yapıldı.

Organizasyonda Adıyaman, Adana, İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve Ankara'dan 18 sporcu mücadele etti.

Çankaya Eskrim Spor Kulübünden Erin Yalçın altın, İzmir'den ferdi katılan Berke Akkın gümüş ve Mersin Eskrim Spor Kulübü sporcuları Engin Deniz Yılmaz ile Deniz Yılmaz da bronz madalyanın sahibi oldu.


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