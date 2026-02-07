  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Trump’ın şirazesi yine kaydı: İran’a önce zeytin dalı uzattı, sonra tehdit etti Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Rezaletin belgesi itirafçıdan geldi: CHP’li Başkan Hasan Mutlu’nun rüşvet kasası patladı 'ABD'nin bombaları hala Filistinli katlediyor' Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı Gazze'de Türkmen Köyü'nde katliam yapan İsralli askerden alçak çıkış! 'Büyük zevk aldım' Otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı Milletin ekmeğine taş koyan zihniyet yine sahnede! Nevşin Mengü asrın konut seferberliğini küçümsedi
Aktüel Adıyaman’da deprem şehitlerini anma programı
Aktüel

Adıyaman’da deprem şehitlerini anma programı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adıyaman’da deprem şehitlerini anma programı

Adıyamanlılar Vakfı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu tarafından, “Kardelen Gibi Umutla, Hep Birlikte Güçlü Yarınlara” temasıyla 6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, hayatını kaybeden vatandaşlar rahmet ve dualarla yâd edildi. Anma programına milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, federasyon ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda hemşeri katıldı.

Programda ilk konuşmayı yapan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti. Göksu, depremin yalnızca binaları değil, şehirlerin hafızasını, ailelerin umutlarını ve toplumsal dengeleri de sarstığını belirtti. Depremin ilk anından itibaren sergilenen dayanışmanın önemine dikkat çeken Göksu, “Bu büyük acı, bizlere kardeşliğin ve birlikte hareket etmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23