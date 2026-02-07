Adıyaman’da deprem şehitlerini anma programı

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “Asrın Felaketi” olarak hafızalara kazınan depremlerin yıl dönümünde gerçekleştirilen programda, hayatını kaybeden vatandaşlar rahmet ve dualarla yâd edildi. Anma programına milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, federasyon ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda hemşeri katıldı.

Programda ilk konuşmayı yapan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, 6 Şubat depremlerinin milletin hafızasında derin izler bıraktığını ifade etti. Göksu, depremin yalnızca binaları değil, şehirlerin hafızasını, ailelerin umutlarını ve toplumsal dengeleri de sarstığını belirtti. Depremin ilk anından itibaren sergilenen dayanışmanın önemine dikkat çeken Göksu, “Bu büyük acı, bizlere kardeşliğin ve birlikte hareket etmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir