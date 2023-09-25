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Gündem Adıyaman'da deprem
Gündem

Adıyaman'da deprem

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:31:00 - 2023-09-25 16:33:50
Adıyaman'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 16.04'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'da deprem meydana geldiği belirtildi.

Saat 16.04'te yaşanan depremin büyüklüğü 3,7 olarak duyurulurken sarsıntının derinliği 10.95 kilometre olarak ölçüldü.

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