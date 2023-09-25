Adıyaman'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 16.04'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada Adıyaman'da deprem meydana geldiği belirtildi.
Saat 16.04'te yaşanan depremin büyüklüğü 3,7 olarak duyurulurken sarsıntının derinliği 10.95 kilometre olarak ölçüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aktüel
Prof.Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbullulara uyarı haberi: 1 yıl içerisinde 2 tane 7'den büyük deprem yaşanabilir.