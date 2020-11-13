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Spor Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sınır dışı edildi
Spor

Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sınır dışı edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:12:03 -
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli sınır dışı edildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen J.J.S. ve Y.J.S. hakkında nöbetçi hakimlikçe sınır dışı edilme kararı verildi.

Zanlılar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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