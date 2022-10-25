Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütü DEAŞ üyelerinin kaldığını tespit ettiği evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.