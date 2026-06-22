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Küresel sermayeden manevra! Commerzbank Brent petrol tahminini aşağı çekti! Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıkladı! Peki avantajlı mı? Dünyada böylesi görülmedi: Kale yapmak için dağı oymuşlar! Müthiş hamle: Beşiktaş'ın kalesine süper eldiven: Şampiyonlar Ligi şampiyonu Kahve çarpıntı ve yüksek tansiyon yapar mı? Meğer gerçek çok başka çıktı… Bunu test ettiler Mahkumları için başka ülkeden hücre kiraladı Baykar ve ortağı Leonardo'dan Çorum'da tarihi hamle: Dünya bunu konuşacak Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu!
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Dünyada böylesi görülmedi: Kale yapmak için dağı oymuşlar!

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Dünyada böylesi görülmedi: Kale yapmak için dağı oymuşlar!

2500 yıl öncesine dayanan tarihiyle Karadeniz'in en önemli kültürel miraslarından biri olan Ünye kalesi, yeniden ziyarete açıldığı 3 Haziran 2025 tarihinden bu yana yoğun ilgi görüyor.

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Foto - Dünyada böylesi görülmedi: Kale yapmak için dağı oymuşlar!

Pontus, Roma, Bizans, Danişmentler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan kale, doğal yapısı, tarihi dokusu ve kaya içerisine oyulmuş dehliziyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, tarihi yapının sunduğu eşsiz atmosferi yakından görme fırsatı buluyor.

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Foto - Dünyada böylesi görülmedi: Kale yapmak için dağı oymuşlar!

DERİNLERE İNAN SİSTEM DİKKAT ÇEKTİ Gerçekleştirilen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla modern turizm anlayışına uygun hale getirilen kalede, geçmişte sığınak ve su temin amacıyla kullanıldığı değerlendirilen dehlize raylı sistemle inilmesi ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği bölümlerin başında geliyor. Dünyada benzeri bulunmayan bu sistem, kalenin öne çıkan özellikleri arasında gösteriliyor.

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Foto - Dünyada böylesi görülmedi: Kale yapmak için dağı oymuşlar!

Tarihi mirası ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunan Ünye Kalesi, ilçe ekonomisine ve turizmine de önemli katkı sağlıyor. Her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan kale, Ünye'nin kültür turizmi alanındaki marka değerini güçlendirmeye devam ediyor.

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Foto - Dünyada böylesi görülmedi: Kale yapmak için dağı oymuşlar!

Kale ziyaretçileri ise tarihi atmosferden ve yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölgenin önemli miraslarından biri olan Ünye Kalesi'nin görülmeye değer bir destinasyon olduğunu ifade etti.

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