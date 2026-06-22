Whatsapp’ta ücretli ‘Plus’ dönemi! Fiyatı açıkladı! Peki avantajlı mı?
WhatsApp Plus Türkiye'de erişime açıldı! İşte ücretli aboneliğin sunduğu ayrıcalıklar...
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WhatsApp Plus Türkiye'de erişime açıldı! İşte ücretli aboneliğin sunduğu ayrıcalıklar...
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geliştirilen ücretli "WhatsApp Plus" aboneliği, Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açıldı.
WHATSAPP PLUS'IN FİYATI NE KADAR? WhatsApp Plus aboneliğinin ücreti aylık 41,99 TL olarak belirlendi. Hizmeti denemek isteyen kullanıcılara bir aylık ücretsiz deneme imkanı da sağlıyor.
WHATSAPP PLUS ABONELİĞİNİN AVANTAJLARI NELER? WhatsApp Plus kapsamında kullanıcılara uygulama simgesini değiştirme seçeneği sunuluyor. Aboneler, farklı uygulama simgesi alternatifleri arasından tercih yapabiliyor.
Arayüz tarafında ise uygulamanın genel renk temasını kişiselleştirme imkanı öne çıkıyor.
WhatsApp Plus aboneleri, 20 adede kadar sohbet sabitleme özelliğinden yararlanabilecek.
Paket kapsamında ayrıca özel çıkartmalar ve yeni zil sesleri de kullanıcılara sunulacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23