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Adıyaman'da camiye giren dağ keçisi, jandarma ekiplerince doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:54:54 -
Adıyaman'da camiye giren dağ keçisi, jandarma ekiplerince doğaya bırakıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Tut ilçesinde yerleşim yerine inerek köy camisine giren dağ keçisi, jandarma ekiplerince doğaya salındı.

Tepecik köyüne inen dağ keçisi, önce caminin bahçesine, sonra da açık olan kapısından içine girdi. Dağ keçisini fark eden köylüler, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekipleri, caminin üst katındaki keçiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Köylülerin çektikleri hatıra fotoğrafının ardından dağ keçisi doğaya bırakıldı.

Dağ keçisinin camide yakalanıp dışarı çıkarılma anları, köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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