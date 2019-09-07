Adıyaman’da bir evde kalaşnikof bulundu!
Adıyaman’da istihbaratlar sonucu bir eve operasyon düzenlendi. Evde kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.07 Eylül 2019 Cumartesi 10:36
Alınan istihbaratlar sonucu şehirde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, evde kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kahta ilçesinde, H.K.'ye ait ikamete operasyon düzenlendi.
Kalaşnikof ve 19 adet mermi ele geçirildi
Operasyonda 1 adet kalaşnikof silah ve bu silaha ait 19 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken konuyla alakalı olarak H.K. gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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