Adıyaman'da bıçaklı kavga! Yaralılar var Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İlçe merkezine bağlı Mestan köyü Aksumezrasında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren N. tarafından Hüseyin (66), Baki (36) ve Kemal Durmuş (29) ile Ali Taymaz (33) bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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