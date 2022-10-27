Adıyaman'da 71 farklı dev uyuşturucu operasyonu!
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 71 farklı uyuşturucu operasyonunda haklarında yasal işlem yapılan 83 kişiden 7'si tutuklandı.
Konu hakkında Valilikten yapılan açıklamada, "10-26 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan narkotik uygulamasında İl ve ilçe narkotik ekiplerimizce; 71 farklı uyuşturucu operasyonunda, 83 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup 7 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Şüpheli şahıslardan 70,96 gr esrar maddesi, 122,36 gr metamfetamin maddesi, 677 adet sentetik ecza hap, 30,91 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,64 gram eroin maddesi, 2 adet hap 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet kartuş ve 21 adet fişek ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. (İLKHA)