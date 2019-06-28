Adıyaman'da 4'üncü kattan düşen çocuk öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.28 Haziran 2019 Cuma 11:06
Yeni Mahalle'de bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen Umut Birkan Tanrıverdi (3) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıverdi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
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