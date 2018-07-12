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Adıyaman'da 3 gündür kaybolan kuzenler hakkında yeni gelişme Şanlıurfa'da...

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iş aramak için 3 gün önce evden ayrılan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki iki kuzen, Şanlıurfa'da bulunarak ailelerine teslim edildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:32
Adıyaman'da 3 gündür kaybolan kuzenler hakkında yeni gelişme Şanlıurfa'da...

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Hemberi Süt ve Hattab Süt, 3 gün önce iş aramak için evlerinden ayrıldı.

İki gençten bir daha haber alamayan aileler, durumu Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Çalışma başlatan ekipler, iki kuzenin de Şanlıurfa'da bir parkta görüldüğü ihbarı üzerine durumu Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polisler tarafından bulunan kuzenler getirildikleri Kahta'daki ailelerine teslim etti.

Hattab Süt'ün babası Ayhan Süt, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Bir baba olarak çok mutluyum. Allah hiçbir babaya çocuğunun acısını göstermesin." dedi.

Anne Cemile Süt ise çocuğu bulunduğu için İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e teşekkür ederek, bir daha çocuğunu yanından ayırmayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:32
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