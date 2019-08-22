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Adıyaman'da 21 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti

İki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen kavgada silahlı vurulan 21 yaşındaki Ferhat Ulu hayatını kaybetti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:14
Adıyaman'da 21 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi Heyik Dağı Taş Kesme mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre burada çobanlık yapan Garip S. ile Murat G. ve Ferhat Ulu (21) arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile birlikte Garip S. yanında bulunan tüfekle ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı kavgada Ferhat Ulu olay yerinde hayatını kaybederken Garip S., ve Murat G. ise yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde Ferhat Ulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan Garip S. ile Murat G. önce Besni Devlet Hastanesine ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Cumhuriyet Savcının olay yerine gelerek yaptığı incelemenin ardından Ferhat Ulu'nun cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:14
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