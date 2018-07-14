THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Adıyaman'da '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' konferansı

Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, Adıyaman'da "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konferansı verdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:06
Adıyaman'da '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' konferansı

Polis Başmüffetişi Ahmet Sula, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok kentine giderek 15 Temmuz'u unutturmamaya ve vatandaşlarla bir araya gelip ne kadar farklı bir şuur oluşturabilinirse, Türkiye'nin güçlü geleceğine çok daha hızlı hazırlanacağını dile getirdi.

Herhangi bir topluma, mezhebe veya inanca topyekun "kötü" denilemeyeceğini belirten Ahmet Sula, şunları kaydetti:

"Her ülkenin, her inancın içinde kötüler de vardır iyiler de. Tam tersi de olamaz. Bu bombaları atanların içerisinde kendi milletimizin çocukları yok muydu? Demek ki gerçekten iyiler ve kötüler ikiye ayrılıyormuş. Benim gayretim ve çabam iyilerin birbirini tanımasıdır."

Konuşmanın ardından sahneye çıkan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Sula'yla önceden tanıştığını ve uzun yıllardır dost olduğunu belirterek, Ahmet Sula'ya kahve fincanı hediye etti.

Konferansa, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, bazı emniyet mensuplarıyla vatandaşlar katıldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 18:06
  1. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi
  2. Polis Başmüffetişi Ahmet Sula
  3. Adıyaman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika İngiltere maç sonucu! 2018 Dünya Kupası üçüncüsü kim oldu?
    1. Belçika İngiltere maç sonucu! 2018..
    2. Komünist Grup Yorum'un 2 üyesi..
    3. İtalya'ya giden Ronaldo'ya büyük şok
    4. AK Parti'den flaş 'bedelli askerlik'..
    5. Adnan Oktar'ın röntgen odası ortaya..
    6. Prof. Dr. Ali Erbaş: Birliğimiz..
    7. CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    8. Adıyaman'da '15 Temmuz Demokrasi..
    9. İran'dan flaş hamle! Uçuşlar durduruldu
    10. Polis, Adnan Oktar'ın mühürlü evine..
    11. Rusya'da üçüncülük maçında son durum!..
    12. 192 ülkeden göç anlaşması! ABD..
    13. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs..
    14. Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
    15. Bakan Soylu 18 teröristin öldürüldüğü..
    16. Adnan Oktar örgütünden 'grup seks'..
    17. Gattuso'ya büyük şok! Neye uğradığını..
    18. Arzuladığı şehadete 15 Temmuz'da..
    19. Mersin'de kahreden olay! Baba kız..
    20. Çok acı haber geldi! Serinlemek için..
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Müslümanlara hakaretler yağdırdı! 'Mezarlıklarınızı b.k götürüyor'
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Mahkemeden skandal karar: Devlet Demirtaş'a tazminat ödeyecek!
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...
    Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlerde tam 10 tane...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Meral Akşener'e şok: En yakınındaki isim istifa etti
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!
    Hristiyan papaz Cuma namazına katıldı!