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Aktüel

Adıyaman ve Kilis'te "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:25:40 -
Adıyaman ve Kilis'te "Evde kal" çağrısına uyuluyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, söz konusu kısıtlamaya dahil olmayan Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Kentte normal şartlarda yaya ve araç yoğunluğunun olduğu yerler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı.

Bazı vatandaşların ise ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıkları, maske ve eldiven taktıkları gözlendi.

- Kilis

Kilis'te işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik hakim.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kent merkezinde Türkçe ve Arapça "Evde kalın" anonsları yaptı.


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