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Aktüel

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı:

"Tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında ilk defa önemli oranda artış meydana gelmiş ve önlemlere rağmen artmaya da devam etmektedir" - "İlimizde görülen vakaların çok büyük bir kısmı düğün, nişan, taziye, eş dost ve akraba ziyaretleri ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:33:57 -
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'dan Kovid-19 uyarısı:

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte yeni tip koronavirüs (kovid-19) vaka sayısında önemli oranda artışın söz konusu olduğunu belirterek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Vali Çuhadar, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı devlet tarafından alınan tedbirler sonucunda Adıyaman ve Türkiye'de çok önemli kazanımlar elde edildiğini bildirdi.

Günlük hayatta kademeli olarak normalleşme sürecine geçildiğini anlatan Çuhadar, şunları kaydetti:

"Ancak tüm uyarılara rağmen ilimizde bulunan vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında ilk defa önemli oranda artış meydana gelmiş ve önlemlere rağmen artmaya da devam etmektedir. Aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi servisinde ilk defa 107 yatan hasta, 13 yoğun bakım ve 12 entübe hasta sayısına ulaşılmıştır. Bu sayıları paylaşmamızın sebebi vatandaşlarımızda panik ve endişe yaratmak değil, ilimizde riskin halen çok yüksek olduğunu hatırlatmak ve halkımızın dikkatini çekecek farkındalığı yaratmaktır. İlimizde görülen vakaların çok büyük bir kısmı düğün, nişan, taziye, eş dost ve akraba ziyaretleri ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır."

Rakamların her gün yükselişe geçtiği kentte herkesin sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasını isteyen Çuhadar, "Yeni acıların yaşanmaması için taziyeleri kesinlikle yapmayalım, düğünlerin de acıya dönüşmemesi için alınan kararlara harfiyen uyulmasına özen gösterelim. Tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla valiliğimizce ek tedbirlerin alınması kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

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