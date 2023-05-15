Adıyaman reisine hakkını helal etti!
Millet İttifakı en büyük hezimeti, koltuk hırsıyla insanların acısını siyasete alet ettiği deprem bölgesinde yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketine ilişkin açıklamalarında, yıkımın şiddetinin ve etki alanının büyüklüğüne dikkat çekerek bazı noktalarda aksaklıklar yaşandığını söylemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki Kabine, felaketin yaşanmasından sopnra hızlı bir refleksle deprem bölgesine giderek vatandaşını bir an bile yalnız bırakmadı.
Muhalefet, siyasi hırsı uğruna insanların acısını kullandığı deprem bölgesinde utanılacak eylemlere imza attı, oy devşirme peşine düştü.
Depremin büyük yıkıma sebep olduğu illerden Adıyaman'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Adıyaman'da aksaklıkların daha ön planda olduğunu söyleyerek, vatandaşlardan helallik istemişti.
Adıyamanlı reisine hakkını helal ettiğini sandıkta gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Acılarını kullanan Millet İttifakı'nı sandığa gömen Adıyamanlılar, tercihini Erdoğan'dan yana kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan helallik istediği Adıyaman'da oyların yüzde 66.20'sini alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 31.24 oranında kaldı.