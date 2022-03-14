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Gündem Adıyaman depremi sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Beklenen depremi öne çekmiş olabilir
Gündem

Adıyaman depremi sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Beklenen depremi öne çekmiş olabilir

Adıyaman'da, çevre illerde de hissedilen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş. Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 22:12:00 -
Adıyaman depremi sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Beklenen depremi öne çekmiş olabilir

Adıyaman'da bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir tahmin geldi. Prof. Dr. Görür, "Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan-Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş. Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Adıyaman'da korkutan deprem!
Adıyaman'da korkutan deprem!

Aktüel

Adıyaman'da korkutan deprem!

"Beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir"

Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar Çelikhan/Taşdamlar'da 4,5'lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra ben Çelikhan- Erkenek hattı tehlike altına girdi dikkat edilmeli diye sürekli uyarmaya başladım. Bu hat 1893'de 7'nin üzerinde deprem üretmiş. Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir." uyarısında bulundu.

Naci Görür uyardı

Naci Görür, attığı diğer tweetinde ise, "Yeni olan deprem Çelikhan-Erkenek fay kolunun doğu ucunda. KAF'ın Sivrice- Pütürge hattı 2020 Elazığ depremi ile kırılmıştı. Ben Elazığ depreminin Çelikhan- Erkenek hattına stres transferi yapmış olabileceğini söylemiştim. Çelikhan- Erkenek ve Maraş Türkoğlu hattı dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Emice

Masalcı dedeler,kamburu gitti,bunlar kaldı.
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