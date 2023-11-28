Adıyaman depremi de ders olmamış! Kentsel dönüşüme karşı yine aynı tırı vırı

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Şubat ayında Kahramanmaraş’ta yaşanan peş peşe depremlerde 50 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yurtlarından göç etmek zorunda kaldı. Deprem öncesi bölgede yaptığı bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kentsel dönüşüm çalışmaları için vatandaşlara çağrı yapmış ve ellerini çabuk tutmaları gerektiğini söylemişti. Yaşananlar, çalışmaların önemini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman’da yaşanan deprem de bölgede halen riskin olduğunu gösterirken, deprem ülkesi olan Türkiye’de özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kentsel dönüşüm çalışmalarının sekteye uğramaması büyük önem taşıyor.

Ancak muhalifler, kentsel dönüşümü baltalamak için ellerinden geleni ardına koymuyor!.. Son olarak Beyoğlu’nda sokağa inen kendini bilmezler, kentsel dönüşüme karşı pankartlar açtı. Olayı çarpıtarak hükümeti hedef gösteren Cumhuriyet gazetesi, “Beyoğlu Belediyesi'nin önünde bir araya gelen yurttaşlar AKP'nin getirdiği ve rezerv alan ilan edilerek mülke el koyulmasına olanak tanıyan yasayı protesto etti. Eylemde güvenli dönüşüm istendi.” ifadelerine yer verdi.



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