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Aktüel

Adıyaman Belediyesi yabani otları imha ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki orta refüjlerde bulunan yabani otları imha ediyor.

2020-04-22 15:39:43 -
Adıyaman Belediyesi yabani otları imha ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki orta refüjlerde bulunan yabani otları imha ediyor.


Havaların ısınmasıyla birlikte caddelerde bulunan orta refüjde artan yabani otlarla mücadelesini sürdüren Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüjlerde yabani ot imha çalışması gerçekleştirdi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle başlattıkları bakım ve ilaçlama çalışmaları kapsamında şehir genelindeki orta refüjlerde boy gösteren yabani otları temizlemek için çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.


Sürdürülen çalışmaların görüntü ve yeşil alanın sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen vatandaşlar ise daha güzel bir Adıyaman için çalışan yetkililere teşekkür etti.

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