Adisyonla vatandaşı böyle soyuyorlar! Hesaba öyle bir şey eklediler ki...

Gıda enflasyonunun tavan yaptığı Türkiye'de restoranların adisyona eklediği ücretler pes artık dedirtiyor. Bunun en son örneği de Antalya'da yaşandı. Çay içmek için kafeye oturan vatandaş gelen hesabı görünce şoke oldu. 4 çayın yanına adisyon fişine öyle bir şey eklediler ki, gören yok artık dedi.

Gıda enflasyonunun tavan yaptığı Türkiye'de restoranların adisyona eklediği ücretler pes artık dedirtiyor. Bunun en son örneği de Antalya'da yaşandı. Çay içmek için kafeye oturan vatandaş gelen hesabı görünce şoke oldu. 4 çayın yanına adisyon fişine öyle bir şey eklediler ki, gören yok artık dedi.

Bahşiş alamayan restoranlar her geçen gün adisyona ekleyecek yeni bir kalem buluyor. Son olarak adisyonlara eklenen kuver ücretinin yanı sıra servis ücreti vatandaşları isyan ettirmişti. Restoranlar şimdi adisyon fişine yeni ekleyecek bir kalem daha buldu.

İnternete yansıyan son fiş ise 14 Mayıs'ta kesildi. Antalya'da çay içmek isteyen bir vatandaş kafeye oturdu. 4 çay içen vatandaş hesabı istedi, gelen adisyon fişinde gördüğü karşısında şoke oldu. Uyanık restoran işletmesi 4 çayın yanı sıra bir de "müzik ücreti" istedi. Çayın tanesini fahiş bir şekilde 100 liradan satan restoran, müzik ücreti altında 100 lira daha hesaba ekledi ve 4 çay adisyonu 500 lira tuttu.

İşte uyanık restoranın adisyon fişi:

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