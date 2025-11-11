  • İSTANBUL
Gündem Adına vergi çıkan mal sahipleri bayram ediyor! Danıştay'dan Maliye'ye fren
Gündem

Adına vergi çıkan mal sahipleri bayram ediyor! Danıştay'dan Maliye'ye fren

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Adına vergi çıkan mal sahipleri bayram ediyor! Danıştay'dan Maliye'ye fren

Maliye, uluslararası ev kiralama uygulaması Airbnb üzerinden evini kiralayanları ‘turizm işletmecisi’ sayarak vergi ve ceza yağdırdı. Açılan yüzlerce davaya bakan Danıştay ise yapılan işlemin ticari faaliyet değil ev kiralama işlemi olduğuna karar verip vergi ve cezaları iptal etti. Airbnb üzerinden evini kiraya verenler de artık sadece yıllık kira vergisi ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, evini Airbnb üzerinden kiraya verenlerin bir organizasyon şeklinde bu işi yaptığını, dolayısıyla gelir vergisi ve KDV’ye tabi olmaları gerektiğine karar verdi. Bu karar doğrultusunda binlerce ev sahibine geriye dönük mükellefiyet açıldı, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi ve KDV kesildi.  Cezalar yağınca Ankara’dan Antalya’ya, İstanbul’dan Muğla’ya yüzlerce kişi mahkeme kapılarında sıraya girdi.

DANIŞTAY: TİCARİ KAZANÇ DEĞİL!

Karşılıklı itirazların ardından Danıştay, “Salt daha fazla gelir için Airbnb’de evini kiraya vermek ticari kazanç değildir. Otel gibi resepsiyon, günlük temizlik, kahvaltı yoksa bu gelir gayrimenkul sermaye iradıdır” dedi. Böylece Maliye, önemli bir vergi kapısından oldu.

Ödenen verginin geri alınabilmesi için öncelikle vergi dairesinden düzeltme ve iade isteneceğini belirten Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, “Vergi mahkemesi reddederse Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) şikayet yoluyla müracaat yapılacak. GİB 30 gün içinde olumsuz cevap verir ya da sessiz kalırsa 30 gün içinde dava açılacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
