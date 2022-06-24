Adım atacak yer kalmadı! Mahmut hocaefendi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Dostuna kavuşan büyük İslam alimi, Allah dostu Mahmut Ustaosmanoğlu bugün cuma namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanıyor. İsmailağa Cemaati lideri Mahmut efendi hazretleri için on binlerce Müslüman Fatih Camii'ni doldurdu.

Cenaze namazından önce cuma namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazına geçildi

Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazının ardından binlerce Müslüman, ömrünü İslam'a hizmet için adayan Mahmut Ustaosmanoğlu hoca efendinin cenaze namazı için saf tuttu.

Saat 14:00 sularında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenazeye katıldı.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarındayken, Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir, orada kendisini dinler, kendisiyle müşerref olurduk. Zaman zaman Yavuz Selim Camii sohbetlerinde bulunurduk.

Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hoca efendi hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz sünnet, bunlardan asla zerre kadar tavizi olmadığını biliyoruz.

Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakka uğurluyoruz. Ama kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibiyle komşu kılsın. Bizleri de hep birlikte haşr-ü cem eylesin. Tekrar ruhu için el fatiha.

Binler akın etti

Cenaze törenine saatler kala Fatih Camii’ne gelen binlerce kişi drone ile havadan görüntülendi.

İsmailağa Camii de doldu taştı

Çok sayıda kişi geceyi İsmailağa Camii’nde geçirdi.

Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi Mahmut efendi hazretlerinin yıllarca görev yaptığı camiye akın etti. Sabah saat 10.00’da camilerin kapıları açıldı. 1 saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı. Cenaze törenine katılmak için Tuzla’dan geldiğini söyleyen İbrahim Balkan isimli vatandaş, "Tuzla’da oturuyorum. Cenaze için geldik. Kendisi büyük İslam alimidir. Ömrü boyunca İslamiyet’e hizmet etmiştir. Allah rahmet eylesin. Çok üzüldük. Biz ondan ondan adalet, hak, hukuk gördük. Onun kusurunu görmedik. Burada ahlak, edep, öğrendik. İnsanlığımızı öğrendik. Ben 1992’de katıldım. 30 yıldır talebesiyim" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma ezanından önce Mahmut efendi hazretleri için dua etti.

Erbaş'ın sözleri şu şekilde:

Şurada amin diyen müminler gibi sevgili peygamberimizin sancağı altında onu ve hepimizi haşr-ü cem eyle Allah'ım.

Mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı anda, yüce rabbimizin arşının gölgesinin altında gölgelenenlerden eyle Allah'ım.

Peygamber efendimizle komşu eyle, nebilerle, seyyidlerle, şehitlerle birlikte haşrolmayı bize nasip et Allah'ım.

Bizi Kur'an-ı Kerim'den, sünneti seniyyeden ayırma Allah'ım.