Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun adım adım tasfiye etmeye çalıştığını aktardı.

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, “Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu adım adım tasfiye ediyor. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na yakın olan isimleri Parti Meclisi listesine aldı. Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Gökan Zeybek PM’ye girdiler ama parti yönetimine alınmadılar. YENİ Parti’nin yeni MYK’sı tam anlamıyla ‘Made in Özgür Özel’ damgasını taşıyor” dedi.

“Özgür Özel, İmamoğlu’nu tasfiye mi ediyor?” sorusunu soran Selvi şunları aktardı:

“Özgür Özel, YENİ Parti’ye damgasını vurmuş oldu. MYK’ya Ekrem İmamoğlu ekibinden kimse giremedi. Böylece İmamoğlu’nun tasfiye süreci başlamış oldu. Parti Meclisi’ne İmamoğlu’nun adamlarını almıştı ama PM’nin sayısını 160’a çıkararak onları etkisiz hale getirdi. PM içindeki ağırlığını yüzde 80 Özgür Özel, yüzde 20 Ekrem İmamoğlu seviyesine çekti. Partinin asıl yönetim ve karar organı olan MYK’ya ise Ekrem İmamoğlu’nun önemli adamlarını almadı."

"Örneğin Turan Taşkın Özer yok. Bir tek Özgür Karabat var. O da son dönemde Ekrem İmamoğlu’ndan uzaklaşıp Özgür Özel’e yanaşmıştı. Peki bundan sonra ne olur? Süreci dikkatli bir şekilde izlemek lazım. Bir çatlama olduğu ortaya çıktı. Ama bu YENİ Parti’nin hemen bölüneceği, parçalanacağı anlamına gelmez. Ancak bu işler bir süreçtir. Bölünme süreçleri böyle başlar."

"Eğer Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel yeni bir anlaşma yaparlar ve yeni bir denge kurarlarsa yeni bir kriz patlak verene kadar devam eder. Yeni kriz diyorum. Çünkü önümüz seçim. Milletvekili listelerini Özgür Özel hazırlayacak. Ekrem İmamoğlu eğer milletvekili listelerinde de tasfiye işareti alırsa o zaman ne yapacağı önemli olacak. Ama YENİ Parti’nin ilk döneminde yaşanan bu üç gelişme Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki güven ilişkisinin zedelendiğini gösteriyor. Testi çatladı. Bu testi su tutmaz. Eğer Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu bir araya gelip çatlakları gidermezlerse bu parti bölünür”